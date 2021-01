Xiaomi uus leiutis võimaldab seadmeid juhtmevabalt laadida mitme meetri kauguselt

Mi Air Charge töötab nii, et selle baasjaamas on 144 antenni, mis edastavad millimeeterlaineid. Vastuvõtja, näiteks nutitelefon, võtab laineid vastu 14 antenniga. Xiaomi esindaja ütles aga, et tänavu ei tule turule ühtegi sellist tehnoloogiat toetavat seadet ega täpsustanud ka, millal see võiks juhtuda.