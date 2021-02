Kiire tõusu teinud uus sotsiaalvõrgustik on muutnud Twitteri valvsaks

Clubhouse'iga saab praegu liituda ainult kutsetega. Tegemist on platvormiga, millel on virtuaalsed jututoad, kus inimesed üle maailma saavad vestelda. Inimesed ei suhtle omavahel aga mitte kirjutades, vaid kõneledes. Ehk siis iga jututuba on justkui interaktiivne taskuhääling või konverentsikõne.

Asutajate Paul Davisoni ja Rohan Sethi sõnul on inimestel võimalik iga päev ühineda tuhandete jututubadega. Vestlustel on moderaatorid ja kui keegi soovib sõna võtta, siis saab ta virtuaalselt käe tõsta ning tema mikrofon lülitatakse sisse. Vestlustel osalevad ka nii ettevõtjad kui kuulsused.

Davison ja Seth ütlesid, et tahtsid luua sotsiaalse kogemuse, mis tundub inimlikum ehk siis, kus postitamise asemel saab teistega rääkida.

Clubhouse asutati möödunud aasta aprillis, aga tegemist on juba tuntud nimega Silicon Valleys. Platvormil on kaks miljonit kasutajat ja ettevõtte väärtus kerkis hiljuti miljardi dollarini.

Kogu see tähelepanu põhjustab aga peavalu Twitterile, mis hakkas hiljuti katsetama uut funktsiooni nimega «Spaces». Tegemist on funktsiooniga, mis võimaldab inimestel omavahel kõneleda ja debateerida erinevatel teemadel. Ehk siis tegemist on Clubhouse'ile sarnaneva lahendusega.