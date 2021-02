Apple parandas lõpuks tõsise turvavea, mis võimaldas häkkeritel iPhone'e rünnata

Kuigi iOS operatsioonisüsteemi peetakse üldiselt turvaliseks, siis viimastel aastatel on häkkeritel õnnestunud kasutada ära mitmeid turvavigu, millega Apple'i seadmetesse pääseda. Enamik on olnud seotud suhtlusrakendusega iMessage, kirjutab Wired.

Paljudel juhtudel on õnnestunud seadmeid nakatada niimoodi, et kasutaja ei pea isegi klikkima lingile või laadima midagi alla oma telefoni.

iMessage sattus rünnaku alla, kuna tegemist on kommunikatsioonisüsteemiga, mis vahetab andmeid seadmete vahel. Kasutaja ei pea kuhugi vajutama, et saada sõnum või foto mõnelt oma kontaktilt. Kuna rakendus on seotud ka teiste äppidega, siis on see magus sihtmärk ründajatele.