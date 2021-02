Netflix toodab juba filmi Wall Streeti vastu mässavatest väikeinvestoritest

Film raamatu põhjal, mida veel pole

Kuigi filmide tegemisega tahetakse võimalikult kiiresti alustada, siis tuleb kõigepealt ära oodata, kuidas Redditi investorite grupist alguse saanud sündmused üldse lõpevad. Näiteks on värskeimaks arenguks see, et eile hakkasid Redditi kasutajad hõbeda hinda üles ajama .

Riskifondid pandi silmitsi tõelise riskiga

Lühikeseks müümine on kauplemistehnika, kus panustatakse väärtpaberi hinna langusele. See võimaldab kasumit teenida ka langeval turul, kuid kaasnevad riskid. See toimub nii, et aktsiaid laenatakse maaklerilt kokkuleppega need hiljem tagastada. Seejärel müüakse aktsia. Kui hind langeb, saab lühikeseks müüja aktsiad tagasi osta madalama hinnaga ja tagastada need laenuandjale. Aktsiate müügi ja tagasiostu hinnavahe on kasum, mille lühikeseks müüja saab endale.