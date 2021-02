Huawei tuleb lähiajal välja uue volditava ekraaniga telefoniga

Praegu pole eriti palju teada, milline see telefon saab täpsemalt olema, kuid eelkäija Mate X-iga võrreldes on toimunud oluline muudatus.

Kui Mate X-il oli väljapoole volditav ekraan, siis X2-l on see sissepoole volditav ehk sarnane Samsungi Galaxy Z Fold 2-le.

Rohkem detaile telefoni kohta pole avaldatud. Huawei tarbijatoodete juht Richard Yu rääkis, et on uut X2-e juba mõnda aega kasutanud ja tema sõnul on see «üllatusi täis».