Parleri endine juht: mind vallandati, kuna tahtsin võidelda vandenõuteooriate ja vihakõne vastu

Parlerist kinga saanud John Matze sõnul talle vallandamise põhjust ei öeldud, kuid spekuleeris, et põhjuseks oli tema soov hakata platvormil võitlema vandenõuteooriate ja vihakõne leviku vastu, kirjutab New York Times.

27-aastane Matze, kes on platvormi üks asutajatest, rääkis, et vallandamisele eelnes vestlus Parleri investori ja Vabariiklaste partei toetaja Rebekah Merceriga. Matze olevat öelnud Mercerile, et Parler peaks kaaluma siseterroristide ja Qanoni vandenõuteoreetikute piiramist.