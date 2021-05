Tehnika lühiuudised

Hüdrogeeliga lõksustatakse vähirakke

Vähkkasvaja tüvirakkude ravijärgsel kehasse jäämine võib selle taaselustada. Selle mõistmine, kuidas tuumori (vähkkasvaja keha) tüvirakke kahjutuks teha on keerukas ülesanne, millega enamuski kemoteraapia lahendustest toime ei tule. Väljaande Nature Biomedical Engineering märtsinumbris käsitletakse hüdrogeeli, kui uudset keskkonda, milles pahandusetekitajaid lähemalt uurida. Hüdrogeeli kätketult kogunevad vähkkasvaja tüvirakud kerajatesse kogumitesse ning seetõttu saab ka otsida ja katsetada parimaid võtteid, millega tüviraku vähiks taaskasvamist välistada. Hüdrogeel on polümeerne võrgustik, mille silmades on vesi. Hokkaido ülikooli uurijad tekitasid vähi tüvirakke parimal moel lokaliseeriva ja koondava nn topelt-võrkse hüdrogeeli.