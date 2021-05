Märtsikuises ajakirjas Nature Geoscience avaldatud uurimuses leiti, et kõigi vulkaanitüüpide kiirguspinna temperatuur tõusis pursetele vahetult eelnenud aastatel umbes ühe kraadi võrra. Seetõttu võtsid teadlased temperatuuri tõusu kui märki vulkaani aktiveerumisest. Seda tehnikat teiste vulkaanivaatlusmeetoditega kombineerides võivad teadlased saada parema arusaama sellest, mis toimub sügaval maapinna all ning suuta selgitada protsesse, mis potentsiaalselt ohtlikke purskeid põhjustavad. Vulkaanid on olulisteks ohuallikateks ning seda eriti kohtades, kus inimesed nende läheduses elavad.