Kilomeetrite kõrguste tornidega Kuul voolu püüdmas

Tornid peavad olema nii kõrged, sest siis on nad suuremas osas pideva päikesevalguse käes. Selliste tornide ehitamine Kuule on tehniliselt teostatavam, kui sellisete Maale ehitamine. Kuul on märkimisväärselt väiksem raskusjõud kui Maal ning samuti ei ole Kuul atmosfääri. Neil põhjusil sellised rajatised Kuul ei painduks ega väänduks, mis võiks aga juhtuda Maal. Päikesevoolu tootmiseks vajalike paneelide kandmiseks piisaks kui Kuumaterjalist betooni paksus oleks vaid 20 cm. Juba poolest kilomeetrist päikesepaneelidega kaetud ehitise pinnast võib saada mitme gigavati võimsusel elektrienergiat.