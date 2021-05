Eesti parlamendiliikmeid petnud Vene trollid eitavad süvavõltsingu kasutamist

Vovan ja Lexus ehk Vladimir Kuznetsov ja Aleksei Stoljarov rääkisid tehnoloogiaväljaandele The Verge, et jutt süvavõltsinust üllatas neid ning tegelikult kasutati pettuseks lihtsalt meiki ja hämarat valgust. «Mul pole palju vaja, et näha välja nagu Volkov,» ütles Stoljarov. «Veidi harjamist ja värve ning sellest piisab.»