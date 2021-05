Eksperdid mures: Hiina kosmoseraketi tükid võivad ükskõik kus alla sadada

Hiina saatis eelmisel nädalal orbiidile esimese mooduli oma uue kosmosejaama jaoks. 30-meetrine kanderakett Long March 5B sisenes pärast seda ajutisele orbiidile ja valmistub kontrollimatult Maa atmosfääri sisenema. Mõned eksperdid kardavad, et see võib asustatud piirkonda kukkuda, kirjutab The Guardian.

«See pole hea,» ütles Harvardi ülikooli astrofüüsik Jonathan McDowell. «Viimane kord kui nad Long March 5B raketi üles saatsid, siis langesid alla suured metallitükid, mis kahjustasid Elevandiluurannikul mitut hoonet.»

«Enamus sellest põles ära, aga suured metallitükid kukkusid Maale. Vedas, et keegi viga ei saanud,» märkis ta.

Long March 5B rakett FOTO: Scanpix

Rakett tiirleb ümber Maa kiirusel 27 6000 kilomeetrit tunnis ja on praegu enam kui 300 kilomeetri kõrgusel. USA sõjavägi pani kosmoseprügiks muutunud raketile nimeks 2021-035B ja selle kulgemist on võimalik jälgida ka internetis.

Alates nädalavahetusest on rakett langenud 80 kilomeetri võrra. Kuna see liigub väga kiiresti, siis pole teada kuhu raketi tükid võivad kukkuda. McDowelli sõnul on kõige tõenäolisem, et need langevad ookeani.

Astrofüüsik ütles, et mõned raketi tükid ei põle atmosfääri sisenedes ära ja nende langemine Maale on võrreldav väikese lennuki alla kukkumisega.

«Hiina hooletu suhtumine on halb. Enam kui kümme tonni kaaluvaid objekte ei lasta kontrollimatult alla kukkuda,» sõnas McDowell.

Sydney ülikooli professor Steven Freeland kirjutas väljaandes The Conversation, et tegemist on ühe kõige suurema inimeste loodud objektiga, mis Maale on kukkunud. Ta meenutas, kuidas 1977. aastal USA kosmosejaama SkyLab tükid Austraalias alla sadasid. Keegi toona viga ei saanud, aga kohaliku linna võimud tegid NASA-le risustamise eest trahvi.

Freelandi sõnul oleks vaja paremat kontrolli kosmoseliikluse üle, et vältida kokkupõrkeid orbiidil ja kosmoseprügi kontrollimatut langemist Maale.