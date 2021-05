Uuring: Whatsapp on muutunud Eestis vanemaealiste üheks lemmikrakenduseks

«Koroona tõttu pole paljud saanud oma vanavanemaid ja vanemaid külastada ja seepärast on vanemaealised kasutusele võtnud rakendused, et oma lähedastega vestelda ja videokõnesid teha. Ilmselt seepärast on tekkinud ka huvitav olukord, et kui uurisime, milline on inimeste lemmik sotsiaalmeedia platvorm, mida nad telefonis kasutavad, siis Whatsapp oli kõige populaarsem just vanemaealiste seas,» rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.