Aprilli lõpul ajakirjas Light: Science & Applications avaldatud uuringus tutvustavad Nottinghami ülikooli teadlased on välja töötanud uudse 3D lasersonari, mida saaks edaspidi kasutada ka eluskoes olevate rakkude kuvamiseks.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Seni on häid kolmemõõtmelisi kujutisi saadud erinevate mikroskoopidega, kuid need on suured seadmed, millega elusasse organismi siseneda pole võimalik.