Vesiniku kasutamine: tööstus, sõidukid, kodud-kontorid

​Ühiskondade süsinikdioksiidiheite vähendamine – dekarboniseerimine –​ sõltub sellest, kui ulatuslikult leiab rohelisel moel toodetud vesinik selles oma koha. Praegustes majandusoludes ja maksupoliitikate kontekstis tähendaks see, et vesiniku hinnaks peaks olema 1,5–3 USD/kg (1,25–2,5 eurot/kg). Eelistatud oleks see toota elektrolüütiliselt. Vesiniku tootmisel maagaasist konversioonil veeauruga tuleb kasutama hakata süsihappegaasi püüdmist ning selle ladustamist.