Trump tuli välja oma «sotsiaalmeediaplatvormiga»

Trumpi platvormi kujundus meenutab veidi Twitterit, kuid sisuks on ainult Trumpi arvamusavaldused. Inimesed saavad ka oma e-posti aadressi kirja panna, et uute postituste kohta teateid saada, kirjutab The Verge.

Kasutajatel on võimalus jagada Trumpi postitusi ka Facebookis ja Twitteris, kuid viimane variant ei tööta praegu.

Donald Trumpi blogi. FOTO: Kuvatõmmis

Kuigi platvorm alustas ametlikult teisipäeval, siis on seal postitusi, mis pärinevad ka 24. märtsist. Blogi värskeim postitus on video, mis reklaamib platvormi kui kohta, kus saab «avatult ja ohutult» rääkida.

Video all on rida Trumpi avaldusi, mis meenutavad blogipostitusi. Neist uusimas kritiseerib Trump vabariiklikku alamkoja liiget Liz Cheneyt, kes on partei juhtkonnas kolmandal kohal. Cheney tõmbas Trumpi viha enda peale eelmisel aastal, kui ta lükkas tagasi presidendi väiteid, et valimised olid võltsitud. Samuti on Cheney teravalt kritiseerinud Trumpi toetajate tormijooksu Kapitooliumile 6. jaanuaril.

Veebilehekülge rahastavad endise presidendi Save America ja Make America Great Again poliitilise tegevuse komiteed.

Trumpi vanemnõunik Jason Miller selgitas Twitteris blogi valikut. «President Trumpi veebilehekülg on suurepärane koht, et leida tema viimaseid avaldusi ja väljavõtteid tema esimesest ametiajast, aga see ei ole uus sotsiaalmeedia platvorm,» kirjutas ta ning lubas lisainformatsiooni tulevikus.

Pärast Kapitooliumi ründamist sulges Twitter Trumpi kasutajaskonto, viidates vägivalla ülistamise kaudu kasutustingimuste rikkumisele. Samuti sulges tema konto Facebook, mille tegevjuht Mark Zuckerberg argumenteeris, et risk lubada presidendil nende teenust edasi kasutada oli liiga suur.

Täna peaks siiski Facebooki sõltumatu revisjonikomisjon andma teada, kas nad muudavad otsuse ära.