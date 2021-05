Apple soovitab kasutajatel turvariski tõttu kiiremas korras iPhone'i tarkvara uuendada

«Värskendusega kaasnevad olulised turvauuendused ja see on soovitatav kõikidele kasutajatele,» seisis Apple'i teates.

Tegemist on juba mitmenda Apple'i turvauuendusega sel aastal. Nagu ka eelmised, siis puudutab iOS 14.5.1 uuendus Apple'i veebibrauseri küljendusmootori Webkitiga seotud turvaauku. Ettevõte ei laskunud detailidesse, kuid märkis, et turvaauku on juba ära kasutatud. Apple peab turvariski nii tõsiseks, et tõi turvauuenduse iOS.12.5.3 ka vanematele iPhone'idele ja iPadidele.

«Neid nelja rakendust on alla laetud kokku üheksa miljonit korda ja kui keegi kasutab neid, siis tuleks see kiiremas korras kustutada,» sõnas ta ja lisas, et tegemist on petuskeemidega ning nende rakenduste loojad teenivad miljoneid. Elefheriousi sõnul on erinevate rakenduste taga samad inimesed, seega isegi kui Apple mõne maha võtab, siis teised jätkavad.