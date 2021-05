Blue Origini esimene kosmoseturismi lend toimub 20. juulil

Miljardär Jeff Bezose raketifirma Blue Origin teatas kolmapäeval, et sihib 20. juulit oma esimeseks suborbitaalseks vaatamisväärsuste reisiks kosmoseraketil New Shepard. Tegu on märkimisväärse hetkega võistlusel teiste firmadega, et juhatada sisse uus eraettevõtete kosmosereiside ajastu, kirjutab Reuters.