Trump üritas Twitterisse tagasi hiilida, kuid blokeeriti jälle

Twitteri pressiesindaja ütles, et platvorm ei luba sisu postitada kontodel, mis on seotud blokeeritud kasutajaga.

Trumpi meeskonna loodud Twitteri konto kirjelduses seisis, et postituste sisu pärineb endise presidendi veebilehelt. Kuigi konto blokeeriti, siis tõi BBC välja, et vähemalt neli sarnast kasutajat on Twitteris veel loodud ja need tegutsevad edasi. Praegu pole teada, kes nende kontode taga on.