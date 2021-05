Teadlased seavad kahtluse alla väited Marsilt elusorganismide leidmise kohta

Hiljutise uurimuse keskmes on neuroteadlane Rhawn Gabriel Joseph, kes on viimase kümne aasta jooksul korduvalt kirjutanud elust teistel planeetidel. Need pole aga jõudnud tõsiseltvõetavatesse teadusajakirjadesse ja eksperdid on tema väited ümber lükanud, kirjutab Cnet.

2019. aastal avaldas Joseph ajakirjas Astrophysics & Space Science uurimuse, mis väitis, et Veenusel elavad seenorganismid. Pärast kriitikat võttis ajakiri artikli tagasi, kuna Josephi tõendid polnud piisavad ega kinnitanud autori spekulatsioone.

Josephi väited Marsi seente kohta ilmusid kolmapäeval ajakirjas Advances in Microbiology, mida on varasemalt süüdistatud teadusartiklite avaldamises nende kvaliteeti kontrollimata. Joseph ja tema kaasautorid kasutasid uurimuses NASA marsikulgurite fotosid ja jõudsid järeldusele, et Marsil on eluvorme.

«Väide, et Marsil kasvavad seened on erakordne ja see nõuab paremaid tõendeid, kui fotode analüüsimist ja selle on esitanud tuntud veidrik, kes on sarnase analüüsi pinnalt väitnud, et Marsil on pealuud,» ütles Minnesota ülikooli teadlane Paul Myers, kes on ka varasemaid Josephi töid lugenud.

Marsikulgur Perseverance'i foto punasest planeedist FOTO: Scanpix

Joseph on ka varem väitnud, et Marsil on elu. 2014. aastal pöördus ta NASA vastu kohtusse, et survestada USA kosmoseagentuuri uurima «bioloogilist organismi», mis oli ühel kulgur Opportunity fotol. See «organism» osutus kiviks.

Marsi seente uurimus viitab korduvalt Josephi varasematele töödele ja kasutab neid tõenditena. Uurimuse autorid ütlevad, et oleks üllatav kui Marsil poleks elu. Enamik teadlasi leiab aga, et Marsil pole sobivaid tingimusi seente kasvamiseks.

«Kõik tõendid viitavad, et Marsi pinnas pole soodne elusorganismidele,» kommenteeris New South Walesi ülikooli astrobioloog Brendan Burns. Ka NASA pressiesindaja ütles, et Marsil valitsevad tingimused ei võimaldaks seal elada keerulisematel eluvormidel.