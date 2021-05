Ameerika Ühendriikides on tegu esimese eksperimentaalselt geenmuundatud organismide vabastamisega nii suures ökoloogilises mastaabis. Firmal on plaanis koos kohaliku sääsekontrolliga jälgida, kas geenmuundatud sääsed suudavad haigusi, nagu näiteks Zika viirus ja kollapalavik, levitavate sääskede (Aedes aegypti) populatsiooni ohjeldada. Samuti jälgitakse, et geenmuundatud sääsed kontrolli alt ei väljuks.