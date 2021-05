Laialt levinud liitiumakude probleemiks on liitiumi vähesus. See võib lihtsalt otsa saada, kui selliste akude tootmine veelgi kasvab. Väga levinud leelismetalli – naatriumit – pole senini õnnestunud akumaterjalina kasutada. Arvukad katsetused seda teha on seni lõppenud allajäämisega liitiumakudele.