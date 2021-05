Hiina ja Venemaa on kosmosetööstuses nii liitlased kui konkurendid. Aprillis teatati, et ühiselt kavatsetakse luua uurimisrajatiste kompleks Kuule. Samas on riigid otsustanud mõne aasta pärast välja tulla eraldi kosmosejaamadega. Ameerika Ühendriigidki ei ole mängust välja jäänud, kuid praegu paistab, et neil on oht oma konkurentidele alla jääda.