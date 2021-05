See suund on jätkunud ja näib nüüd juba üldlevinud. Kuulsaks saanud ja meie maailmapilti plahvatuslikult avardanud Hubble’i kosmoseteleskoopki on äravahetamiseni sarnane Lockheed Martini ehitatud orbitaalspiooniga KH-11 Kennnen – esimene selles seerias saadeti Maa orbiidile 1976. aastal. Londoni Ülikooli Kolledži ja Tartu Ülikooli noor astronoomiaprofessor Mihkel Kama möönab, et tänaseks tiirlebki Maa ümber terava pilguga Maa poole vaatavaid luuresatelliite märkimisväärselt rohkem kui kosmost uurivaid seadmeid.