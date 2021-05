Majanduse lühiuudised

Riigi äriühingud maksavad 97,5 miljonit eurot dividende

Valitsus kiitis heaks riigi äriühingute 2021. aastal makstavad dividendid summas 97,5 miljonit eurot, dividende laekub 11 äriühingult. Sel aastal on suurimad riigile dividendide maksjad Riigi Kinnisvara 34 miljoni, Elering 24,4 miljoni ja Tallinna Sadam 20,2 miljoni euroga, millest riigile laekub 13,6 miljonit eurot, teatas rahandusministeerium. Järgnevad Eesti Loto 13,5 miljoni, Eesti Post 2,3 miljoni ja Operail 2,2 miljoni euroga. Riigil on tegutsevaid äriühinguid 28, millest 24 puhul on riik ainuomanik ja kolmes on riigil enamusosalus. BNS