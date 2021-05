Tesla tunnistas, et Elon Musk liialdas auto isejuhtimise võimekusest rääkides

Veebilehe PlainSite teabenõude peale avalikustati memo konverentsikõnest Tesla inseneride ja California mootorsõidukite ameti töötajate vahel. «CJ sõnul ei ole Eloni [Twitteri] säutsud vastavuses reaalsusega. Tesla on praegu 2. tasemel,» seisab DMV märkmetes. CJ puhul viidatakse Tesla autopiloodi arenduse juhile CJ Moore'ile. Tase 2 tähendab, et tegemist on poolautonoomse juhiabilisega, mis suudab iseseisvalt mõningaid toiminguid teha.

Pole selge, millisele Muski säutsule memos viidatakse. Ta on aga viimastel kuudel väitnud, et Tesla autod suudavad aasta jooksul autopiloodiga iseseisvalt sõita. Samas 2015. aastal väitis Musk, et täielikult isesõitvad Teslad saavad valmis kahe aasta jooksul.

Samuti seisis memos, et Tesla ei oska praegu öelda, kas aasta lõpuks suudab ettevõte viia autonoomsuse kõige kõrgemale ehk 5. tasemele. «Tesla viitas, et nad on endiselt 2. tasemel. Tesla on teadlik, et avalikkuse väärarusaam tehnoloogia piiridest võib viia traagiliste tagajärgedeni,» kirjutas California DMV.