Uuring: kolmandik eestlastest plaanib kümne aasta jooksul elektriauto osta

«Elektriautod on kõige keskkonnasõbralikumad alternatiivid tänastele bensiini- ja diisliautodele ning väga paljud inimesed sooviksid neid juba endale soetada. Kuna elektriautode hind on täna veel fossiilkütustel sõitvatest autodest oluliselt kõrgem, siis lükatakse ostuplaani hinna tõttu edasi, aga huvi on nende vastu juba selgelt suur,» ütles Swedbanki erakliendi liisingutoodete valdkonnajuht Karin Saar.