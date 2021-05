Päikesesüsteemist välja lennanud NASA kosmosesond püüdis kinni omapärase heli

Voyager 1 alustas oma teekonda 44 aastat tagasi ja on kõige kaugemale jõudnud inimeste loodud objekt. Umbes kümme aastat tagasi lahkus Voyager 1 meie päikesesüsteemist, kirjutab Independent.

Esmaspäeval avaldatud teadustöös uurisid teadlased andmeid, mida kosmosesond endiselt Maale saadab. «Me avastasime nõrga, püsiva tähtedevahelise plasma kohina,» ütles uurimust juhtinud Stella Koch Ocker. «See on väga nõrk ja monotoonne, sest see on väga kitsal sagedusribal.»