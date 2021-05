Kuidas õnnestus häkkeritel rünnata USA suurimat naftatorustikku?

Tegemist on ühe kõige märkimisväärsema taristu vastu suunatud rünnakuga USA ajaloos. Naftatorustiku kaudu liigub umbes 45 protsenti kogu idarannikul kasutatavast kütusest, kirjutab BBC.

Tänapäeva energiafirmad, nende hulgas Colonial Pipeline, kasutavad väga palju digitaalseid lahendusi, mis jälgivad survet, kütuse liikumist jmt. Colonial Pipeline'il on isegi robot, mis liigub torudes, et tuvastada võimalikke probleeme. See on kõik ühendatud kesksüsteemiga.

Küberturbefirma CheckPoint ekspert Jon Niccolls kommenteeris, et kui miski on ühendatud internetiga, siis on kohe ka oht küberrünnakuks. Ta tõi välja, et seadmeid kontrollivad pigem arvutid, mitte inimesed ja seetõttu on torustik haavatav.

Niccolls ütles, et otsesed rünnakud süsteemide vastu on pigem haruldased, kuna need on tavaliselt hästi turvatud. Seega on tõenäolisem, et ründajad said sisse administraatori poolelt.

«Kõige suuremad rünnakud on alguse saanud emailidest,» kirjeldas ta. «Võib-olla üks töötaja laadis arvutisse emaili kaudu pahavara. Oleme näinud ka juhtumeid, kus häkkerid on saanud kolmanda osapoole tarkvara nõrkuste tõttu ligipääsu. Häkkerid kasutavad ära iga võimaluse võrku pääsemiseks.»

Häkkerid võisid olla Colonial Pipeline süsteemis nädalaid või isegi kuid enne kui nad ründasid.