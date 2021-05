Kinga varbal on ultraheliandurid, mis suudavad tuvastada kuni nelja meetri kaugusel olevaid takistusi. Kui takistus leitakse, hoiatab king kandjat kas vibratsiooni või helisignaaliga. Sellised kingad on võimalik Bluetoothi abil ka nutitelefoniga ühendada. Tec-Innovationi üks asutajatest, kes on ka ise vaegnägija, väidab, et tehnoloogia töötab väga hästi ning on talle igapäevaselt suureks abiks.