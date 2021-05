Pintsetid näevad välja täpselt nagu harjumuspärased kodused pintsetid, kuid need on miljon korda väiksemad. Karvade kitkumise asemel sihivad need hoopis bakterite biokile kiudjaid sidemeid. Sel moel lõhutakse biokile ning see muutub haavatavamaks väliste segajate suhtes, seega pääsevad nii antibiootikumid aga ka inimese immuunsüsteem paremini löögile.