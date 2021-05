Mikrobioomi siirdamine võib päästa korallid

Innustatuna edusammudest inimese mikrobioomi uurimises, on teadlased ajakirjas Microbiome avaldanud artikli sellest, kuidas kasulike bakterite siirdamine neile võiks keskkonnaolude tõttu haavatavate liikide kuumakindlust suurendada aidata.

Korallide kaitsmiseks on teisigi meetodeid – katsetatud on nii kaitsekiledega, mis liigset UV-kiirgust blokeerivad, kui veealuste kõlaritega, millest kostuv heli kalu korallrahude lähedale meelitab. Samuti on rajatud korallikasvandusi.