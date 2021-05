Tänaseks on suuremad laoettevõtted igal pool maailmas kaubakaste ja riiuleid liigutavaid ratastel sõidukeid nii arendanud, ehitanud kui ka aktiivselt kasutusele võtnud. Seda ka mitmes Aasia riigis, näiteks Hiinas, mille puhul eeldame justkui, et seal võiks tööjõudu piisavalt jaguda, aga võta näpust – abistavad masinad on vaat et igal pool. Eelmisel nädalal andis Tallinna Tehnikaülikool teada, et on koostöös Kulinaaria-nimelise ettevõttega jõudnud arendustegevusega niikaugele, et nende kaubaaluseid liigutav robot suudab tõsta ja teisaldada kuni 100 kg raskusi koormaid.