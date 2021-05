Lekkinud dokumendid: USA politseid rünnanud häkkerid avaldasid, kui suurt summat nad nõuavad

Dokumentidest nähtub, et läbirääkimised kestsid päevi. 10. mail ütles politsei esindaja, et nad on andmete eest nõus maksma 100 000 dollarit. «Kui see pakkumine ei sobi, siis on meie vestlus lõppenud. Ma arvan, et me mõlemad mõistame, millised on tagajärjed kui me ei jõua kokkuleppele. Meile sobib see,» kirjutas politsei läbirääkija.