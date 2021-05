Volkswagen hakkab suvel Saksamaal isesõitvaid autosid katsetama

Volkswageni elektrilised ID Buzz autod kasutavad tehismõistust, mille on arendanud USA ettevõte Argo AI. Saksa autotootja loodab 2025. aastast pakkuda isejuhtivate sõidukitega transporditeenust, kirjutab The Verge.

Argo katsetas Volkswageni autosid möödunud aastal USAs. «Me arendame oma tehnoloogiat ja teeme Volkswageniga niimoodi koostööd, et see eristab meid sellest, mida teised teevad,» ütles Argo asutaja ja tegevjuht Bryan Salesky.

Volkswagen kavatseb isesõitvaid autosid kasutada tulevikus Moia kaubamärgi all, mis on praegu ettevõttele kuuluv sõidujagamisteenus, mida pakutakse Hamburgis. Moia on alates 2017. aastast teenindanud kolme miljonit klienti.