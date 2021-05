Samsung ennustab kodumasinate ostubuumi pikenemist ülejäänud aastani

Lõuna-Korea ettevõtte kodumasinate äri president Lee Jae-seung ütles Reutersile antud intervjuus, et ta oli algselt oodanud buumi vaibumist pärast selle aasta esimest kvartalit.

Kuid laiendatud reisipiirangud, hoolimata vaktsiinide kasutuselevõtust, ja tänu sellele, et tarbijatel on nüüd rohkelt sularaha tänu valitsuste taastemeetmetele, samas kui neil on üpris piiratud kulutamisvõimalused, on buumi pikendanud, ütles Lee.

Optimistlik nõudluse väljavaade ühelt juhtivalt ülemaailmselt kodumasinate tootjalt toob esile ka sellega viimasel ajal kaasnevad probleemid. Muret tekitavad tarneahela probleemid, eriti tõsine on pooljuhtide puudus, mis on haiget teinud paljudele tööstusharudele, eriti autotööstusele.

Lee tunnistas, et ülemaailmne kiipide puudus rõhub ka Samsungi, kuid ütles, et nende kodumasinate äri on «piisavalt kindlustatud, et sellele reageerida».

Selle tarbeks on nad näiteks vahetanud 12-tollised kiibid 8-tolliste vastu, teinud oma tarkvaralistes lahendustes muudatusi ja mitmekesistanud kiipide hankimise ettevõtteid kahele või enamale ühe kiibi kohta sellistest riikidest nagu Jaapan, Taiwan ja Hiina.

«Olukorras, kus kasvav nõudlus on olnud ergutuseks kõikide turuosaliste jaoks, on konkurentsivõime tarne osas ülioluline, et hõivata varaselt suur osa turust,» ütles Lee.

Samsung nägi kodumasinate müügi kasvu esimese kvartali jooksul kõikidel turgudel, sealhulgas tolmuimejate müügi kasvu Põhja-Ameerikas 144% võrra, 79% nõudepesumasinate müügi kasvu Euroopas ja robottolmuimejate müügi 12-kordset kasvu Brasiilias.

Samuti on Samsung ülemaailmselt laiendamas oma kohandatud seadmete kaubamärki Bespoke. Näiteks saavad nende Korea kliendid valida iga külmkapi ukse jaoks 360 värvi vahel.

Kõrgem isikupärastamine on viinud Samsungi allhangete suurendamiseni sarnaselt autotööstusega, ütles Lee. See on ka võimaldanud Samsungi seadmete tootmisel ilma ulatuslike investeeringuteta kasvada umbes 30 kuni 50%.

Samas on Samsung lisamas uusi liine oma enamikes tehastes, sealhulgas Mehhikos, Ameerika Ühendriikides ja Lõuna-Koreas, et rahuldada kasvavat nõudlust.

Sellel aastal pakub ettevõte Põhja-Ameerika, Euroopa ja Korea turgudel uusi kohandatud ja ühendatud külmikuid, köögiseadmeid, õhupuhastajaid ja tolmuimejaid ning kappe, mis toodavad auru riiete ja jalanõude puhastamiseks ning bakterite hävitamiseks.