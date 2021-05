USA eemaldas Xiaomi mustast nimekirjast

Ettevõtte aktsiad kerkisid Hongkongi börsil üle 6% pärast seda, kui uudised otsusest hakkasid levima. Ettevõtte aktsia hind on langenud umbes 20% sellest päevast jaanuaris, kui see kanti Trumpi administratsiooni viimastel päevadel musta nimekirja.

City University of Hong Kongis Hiina pooljuhtide sektorit jälgiv professor Doug Fuller ütleb, et Xiaomi võit oli Bideni administratsiooni jaoks «madalalt rippuv vili» nende püüdlustes parandada Trumpi Hiina poliitika liialdusi tema ametiaja lõpus.

«Ma arvan, et see on märk sellest, et Biden on natuke pehmem Hiinaga,» sõnas ta. «Xiaomi nimetamine Hiina sõjaväeettevõtteks oli alati naeruväärne. Õigustatud sõjaväeliste sidemetega või Xinjiangiga seotud ettevõtetega tegelemine on aga palju keerulisem ülesanne.»