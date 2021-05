Asteroidilt tolmu kogunud NASA kosmosesond alustas tagasiteed Maa poole

Tegemist on kõige suurema prooviga, mis on kogutud alates Apollo Kuu-missioonidest. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis teeb sond kaks tiiru ümber päikese enne kui jõuab Maa lähedale.

Maast 10 000 kilomeetri kaugusele jõudes laseb sond lahti kapsli, millest on asteroidilt võetud proov ja see peaks maanduma USAs Utah kõrbes 2023. aasta 24. septembril.

OSIRIS-Rex alustas oma teekonda ligi viis aastat tagasi ja tegemist on esimese NASA missiooniga, mis on saadetud asteroidilt proovi võtma. Sondi peamine eesmärk oli kontrollida, kas Maalt tehtud mõõtmised on täpsed. Kogutud andmed aitavad planeerida tulevasi kosmosemissioone.