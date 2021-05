Tiktok lööb kasutajaid üle: Facebooki rakenduse allalaadimiste arv järjest kukub

Märkimisväärne kukkumine Facebooki äpi allalaadimiste arvus toimus eelmise aasta juunis. Appfigures märkis, et kuigi Facebookil on ka varem mõõnu olnud, siis tegemist on esimese korraga, kui langus on olnud suur ja see on kestnud peaaegu terve aasta. Põhjuseks on ilmselt sotsiaalmeediarakendus Tiktok, mis on allalaadimiste arvult populaarseim äpp maailmas.