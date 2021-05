Veokitootjad kaotasid Hollandi kohtus: Eesti ettevõtted võivad saada hüvitistena üle 25 miljoni

Kohus kinnitas Euroopa Komisjoni juba süüdimõistva otsuse siduvat mõju, kartelli ulatust ja olemust ning tekitatud kahju tõenäosust. Kristen Petolai, kes on Hausfeld & Co LLP veokikartelli hagi esindaja Eestis, ütles, et ühishagidega liitunud Eesti vedajad on sammuke lähemal kümnetele miljonitele eurodele, mida on potentsiaalselt võimalik kompensatsioonina tagasi taotleda.