Maod juhatavad teed paremate vundamentideni

See kehtib ka hoonete kohta. Nii loomad kui taimed kasutavad tõhusaid kaevamismeetodeid, mis on palju energiasäästlikumad kui nii mõnedki tänapäevased masinad. Taimede juurte näol on näiteks tegu ebatavaliselt vastupidavatele iseparanevate «vundamentidega», mis suudavad üle elada isegi erosiooni ja maavärinate laastava mõju.