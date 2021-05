Mahle on teatanud, et kahe aasta jooksul alustatakse nende mootorite tootmist. Mootor on väidetavalt efektiivne ka suurtel kiirustel ning ettevõtte sõnul saab seda skaleerida nii väikeste autode kui suurte kaubikute jaoks. FOTO: Mahle

Enamiku elektrisõidukite mootorite keskmes on magnetid, mille valmistamiseks kasutatakse haruldasi muldmetalle nagu näiteks neodüümi. Need elemendid on mootorite toimimiseks väga vajalikud, kuid haruldaste metallide kasutamisel on ka oma varjupool.