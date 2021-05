Üks vähi kavalaimatest relvadest hõlmab peremeesorganismi immuunrakkudega manipuleerimist nii, et need hakkavad kasvajat kaitsma, selle asemel, et temaga võidelda. Kuid nüüd on Massachusettsi haigla (MGH) teadlased leidnud lahenduse, kuidas see protsess ümber pöörata.