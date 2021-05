Mõne aja eest sai teatavaks, et kasumisse jõudnud Tesla ei teeni tulu mitte autode tootmisest, vaid paljuski seetõttu, et ülejäänud autotootjatel on vaja n-ö keskkonnasõbralikkust osta. See olukord hakkab muutuma, sest ülejäänud maailma autotootjad on möödunud aastate jooksul elektriautode arendusse samuti kümneid ja kümneid miljardeid investeerinud. Need rahapaigutused on tekitanud uue konkurentsiolukorra ka Muski Teslale.