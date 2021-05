Telia kasutab tehismõistust, et hoiatada kliente äikese eest

«Võttes aluseks ilmateenistuse äikeseprognoosid, saadame oma klientidele automaatsed SMS-id juba enne seda, kui äike on vastavasse piirkonda jõudnud. Lahenduse eesmärk on ennetada kliendiseadmete kahjustusi ja tõsta inimeste teadlikkust äikesega seotud ohtude osas,» selgitas Visse.

Ettevõte asus äikese eelteavituse lahendust testima eelmise aasta augustis ja septembris, mil hoiatava sisuga SMSid saadeti ligemale 8000 kliendile. Sel kevadel on äikese eest hoiatavaid SMSe edastatud juba enam kui 14 000 korral.

Äikesest tingitud mured põhjustavad ainuüksi Telia kõnekeskustesse ja esindustesse igal aastal tuhandeid pöördumisi. Sellele lisandub sadu tehnikute visiite klientide juurde, et tekkinud kahjusid kõrvaldada. Lisaks saavad äikesehooajal kahjustada tuhanded kliendiseadmed, mis põhjustab kümnete ja sadade tuhandete eurode ulatuses lisakulutusi.

Kuidas saab inimene ise kaitsta koduelektroonikat äikese eest?

Ühenda juhtmed ja kaablid seinakontaktidest lahti

Kõuemürinat kuuldes või suvel pikemaks ajaks kodust ära sõites tasub oma koduelektroonika juhtmed vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti tuleks eemalda seinakontaktidest internetikaabel ja võimalikud antennijuhtmed. Oluline on need lahti ühendada just seinakontaktist, mitte seadme küljest, sest seinakontaktis olevad kaablid võivad pikselöögist sellegipoolest kahjustada saada.

Soeta piksekaitsmega voolujuhe

Ülepinge kahjustuste riski aitab vähendada piksekaitsmega voolupikendusjuhe, kuhu saab ühendada korraga mitu seadet. Samas peab arvestama, et pikse otselöögi korral ei suuda ükski seade piisavat kaitset pakkuda. Nimetatud kaitsmeid saab soetada suurematest ehitus- ja elektroonikakauplustest ning ülepingekaitsmeid saab tellida ka Telia e-poest.

Kontrolli maja vooluvõrk üle

Vanemates majades on vooluvõrk sageli maandamata ja muretsetud äikesekaitsmed ei pruugi piisavalt toimida. Seetõttu tuleks spetsialistidel lasta oma maja vooluvõrk üle kontrollida ning veenduda, et maja oleks äikese eest võimalikult hästi kaitstud.

Seadmete taasühendamisel varu kannatust

Pärast äikest varu veidi kannatust – äikese möödudes ja elektriühenduse taastudes saad seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi ühendada. Kui telefon on tumm, teler ei näita pilti või internetti pole, soovitame oodata umbes 30 minutit, et ühendused jõuaks taastuda.