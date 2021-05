Õpilastel on võimalik eksamite tulemusi saada edaspidi mobiilirakenduse kaudu

Testide ja hindamise osakonna juhataja Aimi Püüa sõnul tagab uus lahendus selle, et keegi ei jää vajalikust infost ilma. «Sageli ei leia inimesed infosüsteemi saadetud e-kirju, sest need võivad minna näiteks rämpsposti ning eksaminand ei tea, kuhu ta peab eksamit tegema minema või et kodakondsuseksami tulemus on juba süsteemi lisatud,» tõi Püüa välja uue rakenduse eeliseid ning soovitab EISi kasutajatel see oma nutitelefoni paigaldada.