Musk viitas, et Tesla müüs bitcoin'id ära ja krüptoraha hind langes järsult

Üks Twitteri kasutaja säutsus: «Bitcoin'i omanikud on vihased enda peale järgmises kvartalis, kui saavad teada, et Tesla müüs oma osaluse ära. Arvestades kui palju kriitikat Elon Musk saab, siis ei saa seda talle pahaks panna.»

Seejärel hakkasid levima spekulatsioonid, et Tesla on müünud ära aasta alguses ostetud bitcoin'id ja krüptoraha hind langes 42 500 dollari kanti. Tesla ostis esimeses kvartalis 1,5 miljardi eest bitcoine.

Kuigi Musk on olnud pikalt krüptoraha pooldaja, siis tegi ettevõtja eelmisel nädalal kannapöörde ja hakkas kritiseerima, kui palju energiat kulutab bitcoin'i kaevandamine. Lisaks teatas ta, et bitcoin'ide eest ei saa enam Teslasid osta. Vaid mõned päevad varem avaldas aga Musk, et tema kosmoseettevõte SpaceX võtab vastu makseid dogecoin'ides.