Teslaga avarii teinud mees postitas enne õnnetust videoid, kus kiitis sõiduki autopilooti

Õnnetuse uurijad teatasid eelmisel nädalal, et 5. mail toimunud õnnetuses oli Teslal autopiloot sisse lülitatud. Reedel nad aga täpsustasid, et uurimine pole veel lõpule jõudnud, kirjutab Business Insider.

35-aastane Steven Michael Hendrickson sai surma kui tema Tesla Model 3 sõitis kiirteel otsa veoautole. Varasemalt oli ta avaldanud video, kus filmis auto sõitmist, ei hoidnud käsi roolil ja kiitis autopilooti. Tesla juhiabil on sõiduraja ja kiirusehoidja, kuid tegemist pole siiski isejuhtiva autoga.

USAs on Tesla autopiloodiga seotud õnnetustes hukkunud vähemalt kolm inimest. USA liiklusohutusamet (NHTSA) on alustanud juurdlused 28 Teslaga seotud õnnetusega, millest 24 on veel pooleli.