Kasutajad hülgavad populaarset suhtlusäppi: allalaadimiste arv kukkus ligi poole võrra

Hoolimata langusest laeti WhatsAppi jaanuarist aprillini alla 172 miljonit korda ja sellega edestab suhtlusäpp oma konkurente. Telegrami ja Signali kasv on hakanud vaikselt aeglustuma.

Kasutajate lahkumise põhjuseks on WhatsAppi privaatsusuuendus, mis pidi algselt jõustuma veebruaris, kuid lükati edasi maisse. Uuendus jõustus 15. mail ja kasutajad, kes sellega ei nõustu, ei saa rakendust enam tavapäraselt kasutada.

Platvorm ei kavatse kasutajate kontosid kohe kustutada, kuid 15. maist hakatakse neid järk-järgult piirama. Piirangutega on võimalik kontot veel mõned nädalad kasutada, kuid teiste inimestega saab suhelda ainult siis kui nemad kirjutavad. Kasutajad ei saa ise vestlusi alustada.

Kasutajad hakkasid WhatsAppi hülgama, kuna rakendus hakkab osasid kasutajate andmeid jagama oma emafirma Facebookiga. WhatsApp väidab, et ei jaga inimeste omavaheliste vestluste sisu, vaid ainult sõnumeid, mis on saadetud ettevõtetele. Seda sisu võidakse kasutada reklaami eesmärkidel.

Saksa andmekaitse keelas eelmisel nädalal Facebookil kolmeks kuuks andmete kogumise WhatsAppi kontodelt. «Otsus on mõeldud kaitsma miljonite Saksa kasutajate õigusi ja vabadusi, kes on andnud oma nõusoleku uutele privaatsustingimustele,» ütles Hamburgi andmekaitsevolinik Johannes Caspar. «See ei puuduta ainult erasfääri, vaid ka võimalust, et profiile kasutatakse valijate mõjutamiseks ja demokraatlike otsuste manipuleerimiseks,» lisas ta.