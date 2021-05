Miks on Google Earthis ainult hägused satelliidifotod Gaza piirkonnast?

Avalikelt satelliidipiltidelt Gaza piirkonnast on peaaegu võimatu näha tänavatel sõitvaid autosid, samas kui Põhja-Korea pealinnast Pyongyangist on saadavad oluliselt selgemad fotod. Põhjus peitub USA seaduses, vahendab BBC.

«Kõige värskemad Google Earthi pildid pärinevad 2016. aastast ja need on rämps. Ma suumisin sisse suvalisele Süüria maapiirkonnale ja sellest on 20+ värskemat ja kõrgema kvaliteediga fotot,» säutsus Bellingcati ajakirjanik Aric Toler Twitteris.