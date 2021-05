Tesla sattus isejuhtimise funktsiooni reklaamimise pärast uurimise alla

Tesla reklaamib oma kodulehel, et pakub 10 000 dollari eest «Täielikku isejuhtimise» funktsiooni. Samas väidab ettevõte oma veebilehel, et autod ei saa ise sõita, kirjutab AP.

Tesla juht Elon Musk on öelnud, et tema ettevõtte elektriautod võiksid hakata käesoleva aasta jooksul inimestest ohutumalt sõitma.

California DMV märkis, et osariigi seadused ei luba reklaamida autosid isesõitvatena kui need ei vasta sellele definitsioonile. Kui autotootja on seadust rikkunud, siis tähendab see, et Tesla kaotaks autonoomsete sõidukite kasutamise loa.